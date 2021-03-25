В Коротчаево открыли подстанцию скорой помощи и ветклинику

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсетях

В районе Коротчаево торжественно открыли подстанцию скорой помощи и ветеринарную клинику. Об этом рассказал глава Нового Уренгоя Андрей Воронов в своих соцсетях.

- Собственной скорой помощи в Коротчаево не было с 2013 года. Медики базировались на подстанции Лимбяяхи. Теперь помощь людям будет оказываться оперативнее. Решение о строительстве было принято главой региона в августе 2019 года на встрече с жителями района, - сообщил градоначальник.

Модульное здание возвели за восемь месяцев. В нем есть все для работы медперсонала и приема пациентов, в том числе маломобильных. Круглосуточно на подстанции будет дежурить бригада скорой помощи. В штате два врача, семь фельдшеров и пять водителей.

Также параллельно шло строительство ветеринарной клиники.

- Потребность в новом здании назрела давно. Помещению, где ранее располагалась ветклиника, почти 40 лет. Оно давно устарело, - отметил Андрей Воронов.

Площадь помещения почти 140 кв.м. Все коммуникации, за исключением электроснабжения, автономные. В случае аварии предусмотрены резервные источники. Там есть кабинет для осмотра пациентов, операционная, аптека и складские помещения.

Отметим, что оба объекта построены за средства округа при поддержке губернатора Дмитрия Артюхова.