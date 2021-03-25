Ноябрянка едва не зарезала брата из-за бытовой ссоры Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летней местной жительницы. Ее обвиняют в покушении на убийство родного брата.

Происшествие случилось 23 января 2021 года в доме по ул. Высоцкого. Причиной конфликта между родственниками стала бытовая ссора.

- Женщина нанесла своему 38-летнему брату несколько ударов ножом в шею, грудную клетку и по рукам, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Также в ведомстве добавили, что мужчину удалось спасти. Свидетели случившегося немедленно вызвали скорую помощь. Далее медики забрали потерпевшего в больницу, оказав ему квалифицированную помощь.

В ходе предварительного следствия обвиняемая признала свою вину и дала показания. Сейчас уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.