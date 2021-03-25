Число заболевших коронавирусом на Ямале на 25 марта 2021 года увеличилось на 24 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 24 человека, с начала периода - 37 850.

Из общего числа болеющих 135 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 11 из них - в тяжелом состоянии, 2 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 406 человек.

Кроме того, за сутки выявлено 9 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 930 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 15 заражений COVID-19 (за весь период - 31 920): Ноябрьск - 8 (за весь период - 4 276), Новый Уренгой - 2 (за весь период - 6 540), Тазовский район - 2 (за весь период - 1 132), Салехард - 1 (за весь период - 3 432), Муравленко - 1 (за весь период - 2 846), Пуровский район - 1 (за весь период - 3 280).

За сутки в регионе провели 3 017 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 478 866.

Излечились от коронавируса 35 человек, за весь период - 36 358.

В России на сегодняшний день зарегистрирован 9 221 человек с COVID-19, из них 1 173 (12,7%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 492 692. Выздоровевших - 10 881, за весь период - 4 109 281. Умерших - 393, с начала периода - 96 612.