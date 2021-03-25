В Салехарде вступил в силу приговор в отношении бывших сотрудников картинг-центра, где погиб ребенок

В Салехарде вступил в силу приговор в отношении бывших сотрудники картинг-центра, где погиб ребенок Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде вступил в законную силу приговор, вынесенный в отношении бывших сотрудников «Центра внешкольной работы», по вине которых погиб 10-летний ребенок.

- Апелляционная судебная инстанция, рассмотрев жалобы осужденных, оставила обвинительный приговор суда первой инстанции без изменения. Бывший директор и преподаватель признаны виновными, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Напоминаем, что трагедия случилась 10 ноября 2019 года на занятиях по картингу. Из-за того, что мальчику занимался без защитной экипировки, концы его шарфа попали в движущие механизмы открытых частей карта, затянув петлю на шее ребенка. Смерть мальчика наступила от механической асфиксии.

В итоге бывший директор и его подчиненный отделались условными сроками на 1 и 2,5 года, с испытательным сроком 2 и 3 года соответственно. Также суд лишил их права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей на срок 2 и 2,5 года соответственно.