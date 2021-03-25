Мошенники развели двух новоуренгойцев на 218 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратились сразу два местных жителя, отдавших мошенникам свои деньги.

В пером случае аферисты обманули мужчину 1967 года рождения. Было установлено, что потерпевший нашел в интернете объявление о продаже автомобиля. Связавшись продавцом, мужчины обговорили условия сделки. В итоге северянин перевел в качестве задатка 199 тысяч. Деньги он перевел на указанный счет. После этого продавец перестали выходить на связь.

Во втором - женщину 1976 года рождения. Она купила на одном из сайтов авиабилеты на на сумму 19 тысяч рублей, но так их и не получила.

По данным фактам возбуждены уголовные дела,предусмотренные ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».