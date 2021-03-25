В Салехарде молодой парень попался на закладках с наркотиками Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде будут судить 22-летнего безработного местного жителя. Он обвиняется в покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Было установлено, что с ноября 2020 года по январь 2021 года злоумышленник купил у него некоего лица партию синтетических наркотиков. Далее он расфасовал их в 66 свертков, которые собирался спрятать на территории города. Однако получить денег парень так и не успел - его задержала полиция, когда он пртал закладки.

На данный момент головное дело направлено для дальнейшего рассмотрения.

Также напоминаем, что недавно в Салехарде осудили преступную пару, которая заставляла людей принимать наркотики. Чтобы заработать, они придумали целую схему, которая привела их в тюрьму.