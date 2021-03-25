Фото: администрация Нового Уренгоя

Жители Коротчаево смогут принять участие в экопятнице, которая пройдет 26 марта. Пункт сбора вторсырья будет работать с 13.30 до 14.30 в школе им. Д.И.Коротчаева.

- В рамках проекта «ЭкоНур» каждую пятницу в разных школах города идет сбор макулатуры, пластиковых и жестяных банок. В первую пятницу месяца пункт работает в средней школе №7, во вторую - в средней школе №8, в третью - в средней школе №3 и в последнюю пятницу месяца - в средней школе им. Д.И.Коротчаева, - рассказали в городской администрации.

Также в ведомстве отметили, что все больше жителей выступают за раздельный сбор твердых коммунальных отходов: пластика, жестяных банок и макулатуры.