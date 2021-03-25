В Приуральском районе заработал микрореабилитационный центр для особенных детей

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале открылся выездной микрореабилитационный центр «Нёта». В нем оказывают помощь детям-инвалидам и ребятам с ограниченными возможностями здоровья от 6 до 18 лет. Он работает на базе соцобслуживания Приуральского района. Специалисты собираются выезжать к жителям отдаленных сел, которые не могут посещать соцучреждения в Аксарке.

Мобильная бригада состоит из социального работника, специалиста по социальный работе, психолога, педагога-психолога и инструктора по лечебной физической культуре. При необходимости к сотрудничеству привлекаются медицинские работники, юристы и волонтеры.

Для каждого ребенка разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, проводится лечебная физкультура и оказывается психологическая помощь. Специалисты планируют поcещать семьи до четырех раз в месяц.

- В рамках «Нёты» мы планируем охватить 37 семей с особенными детьми. Сейчас мы посещаем отдаленные поселения района, рассказываем о новых возможностях, приглашаем желающих для получения услуг, - рассказала заведующая отделением социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья организации в Приуральском районе Ольга Уполовникова.

Обратиться за помощью жители могут в центре соцобслуживания Приуральского района или по телефонам: 8 (34993) 2-26-05, 2-27-64.