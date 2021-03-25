В поликлинике Нового Уренгоя починили флюорографический аппарат

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В поликлинике №1 (южная часть города) Новоуренгойской ЦГБ заработал флюорографический аппарат.

- Инженеры Новоуренгойской ЦГБ совместно с сервисной службой выполнили ремонт с заменой запасных частей, которые были заказаны на заводе-изготовителе, - рассказали в медучреждении.

Напоминаем, что пройти обследование можно с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:30. В субботу - с 08:00 до 13:00.

Кабинет флюорографии в поликлинике №2 (северная часть города) с сегодняшнего дня, 25 марта, работает в прежнем режиме: понедельник - пятница с 08:00 до 18:30. Суббота - с 08:00 до 15:20.