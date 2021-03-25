Фото: личная страница Надежды Гудковой в соцсетях

На Ямале упростили условия получения социальной поддержки для граждан. Об этом рассказала депутат Законодательного Собрания ЯНАО Надежда Гудкова.

Теперь пенсионерам, получающим дополнительное материальное обеспечение (2 тысячи рублей в месяц), больше не нужно проходить ежегодную перерегистрацию. Отвечающие за это специалисты сами будут все контролировать и при наличии оснований продлевать выплату.

Коснулись нововведения и малоимущих семей. Теперь им также не потребуется ежегодно подтверждать свой доход, если они уже состоят на учете. Кроме того, семьи смогут получать финансовую помощь в рамках социального контракта по трем направлениям: трудоустройство, открытие собственного дела и ведение личного подсобного хозяйства.

- Это хорошая возможность для людей встать на ноги и начать зарабатывать самостоятельно. До конца года в округе планируют заключить 1 400 социальных контрактов, - сообщила Надежда Гудкова.

Также она добавила, что соцконтракт не исключает возможности в дальнейшем обратиться за ежемесячной адресной социальной помощью. Назначать ее будут уже не на 3 месяца, как раньше, а на год.