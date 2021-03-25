Глава Нового Уренгоя пристыдил жителей за горы мусора

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В Новом Уренгое наказали виновника, который устроил свалку в лесополосе в районе Южной магистрали. Им оказался местный житель, вывозивший строительный мусор после ремонта здания на Таежной. На данный момент он уже привел территорию в порядок.

- Хочу обратить на эту проблему особое внимание. Скоро снег сойдет и обнажит весь мусор в городе и окрестностях. Но, давайте начистоту, только в прошлом году в Новом Уренгое было зафиксировано 157 несанкционированных свалок, из них 33 - в водоохранных зонах, а это - 14 399 кубометров отходов. Кроме того, есть места, где выброшены 150 тонн отработанных шин, - сообщил глава города Андрей Воронов.

Также он добавил, что как только сойдет с нег, весь мусор будет убран. Помимо городских предприятий планируется прилечь волонтеров Будущее Арктики», «Чистая страна» и «ЭкоНур». В прошлом году ими ликвидировано 90 свалок, вывезено на полигон 76,6 тонн отработанных шин и произведена санитарная очистка территории общей площадью 22 гектара.

- Но, к сожалению, как показывает практика, свалки образуются вновь. Я уже молчу о локальных свалках под окнами, возле домов, горах окурков. С начала года были выявлены уже четыре незаконной свалки, две - ликвидированы и одна в стадии ликвидации. Работа в этом направлении продолжается. Но все это будет эффективно только тогда, когда заботиться о городе начнут все его жители, - подытожил градоначальник.