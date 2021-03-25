Школьники ЯНАО проводят каникулы в Иннополисе

С 20 по 27 марта талантливые школьники Ямала проведут весенние каникулы с пользой в университете самого молодого и инновационного города Иннополис. Воспользоваться такой возможностью смогли 20 ребят благодаря Центру выявления и поддержки одаренных детей ЯНАО. За неделю ученики успеют поучаствовать в интенсивных образовательных сменах по олимпиадной информатике и робототехнике.

– Мы отобрали высокомотивированных учеников 7-10 классов, которые уже показали успехи в изучении информатики и программирования, хотят связать будущую профессию с IT-направлением, и им интересно получить дополнительные знания за рамками школьной программы, – рассказала Алла Головенькина, директор регионального центра выявления и поддержки одаренных детей.

Выбор участников сделан среди одаренных: это победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике, соревнований по робототехнике, а также ученики с лучшими результатами мартовского отбора на смены по информатике.

На уроках в Иннополисе проводится подготовка ко Всероссийскому этапу Международной олимпиады по робототехнике и заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников.

– У ребят интересные задания. К примеру, старшеклассники должны собрать робота, который на подземной парковке должен самостоятельно припарковать автомобиль без водителя. У школьников помладше задание «Умный дом». С помощью робота требуется заменить перегоревшие лампочки в доме, – подчеркнула Алла Головенькина.

Представители центра выявления и поддержки одаренных детей Ямала отмечают, что занятия в Иннополисе – это уникальная возможность для подростков. Сам проект появился при поддержке главы региона Дмитрия Артюхова, поручившего разработать концепцию усиления физико-математического образования в округе.

Сейчас школьники посещают занятия тренеров и судей всероссийской и международной робототехнических олимпиад.

Отметим, что весенние каникулы в Иннополисе – вторая поездка юных ямальцев на обучение. Первая состоялась в январе этого года, когда ученики 4-9 классов участвовали в зимней школе робототехники.

СПРАВКА

Иннополис – город высоких технологий в Республике Татарстан, аналог российского Сколково и американской Силиконовой Долины. В «инкубаторах» университета растят IT-специалистов.