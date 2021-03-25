На Ямале сформировали волонтерский корпус проекта по благоустройству города

Корпус волонтеров проекта «Формирование комфортной городской среды» завершил набор добровольцев – всего к программе присоединились 570 человек. Больше всего заявок поступило в последнюю неделю регистрации. Среди желающих – бойцы РСО, волонтеры различных сообществ, студенты и профильные специалисты.

В дни голосования – с 26 апреля по 30 мая 2021 года – добровольцы окажут помощь северянам в выборе общественных мест, которые станут первыми на очереди в программе по благоустройству в 2022 году. Впервые отдать свой голос можно будет на новом всероссийском портале 89.gorodsreda.ru. Выбранные территории обустроят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

– Самый молодой зарегистрировавшийся волонтер – 14-летняя жительница Ямальского района. Самые опытные в плане возраста – 63-летняя женщина из Губкинского и 58-летний мужчина из Муравленко. Мы не ожидали, что будет такой отклик от населения. Сейчас формируем окончательныей список и в ближайшее время начнем обучение, – отметил Сергей Ходаков, заместитель директора Арктического центра добровольчества.

Волонтеры будут работать на информационных точках в МФЦ, в торговых центрах и на общегородских мероприятиях. Дополнительные точки организуют также в поселках Пангоды и Харп. Отличительными знаками активистов станут специальные накидки или толстовки с символикой проекта.

В прошлые годы благодаря выбору ямальцев в округе обустроили 182 общественных и свыше 1 000 дворовых территорий. В 2021-м в планах государственной программы приведение в порядок 74 общественных и 17 дворовых территорий.