Фото: администрация Салехарда

Жители Салехарда смогут получить бесплатную юридическую помощь. Отвечать на вопросы горожан будут специалисты ямальского отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Мероприятие пройдет 26 марта в дистанционном режиме. Звонить можно по телефону «горячей линии»: 8(34922) 9-94-03 с 09:00 до 18:00.

Напоминаем, что юристы регионального отделения также оказывают ежедневную и бесплатную юридическую помощь в социальных сетях: в Instagram и ВКонтакте, а также по электронной почте: alrf_89@mail.ru, в WhatsApp и Viber по телефону +7 922 058 50 18.