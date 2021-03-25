На Ямале вдвое снизилась заболеваемость туберкулезом Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале вдвое снизилась заболеваемость туберклезом. Если в 2019 году было зафиксировано 200 случаев заражения, то в 2020 всего 107, из них 69 процентов - жители округа.

Отметим, что во время пандемии оказание медпомощи пациентам с туберкулезом не прекращалось.

- Туберкулез лечится, главное - соблюдать предписания врачей и регулярно проходить диагностику. В первую очередь речь идет о флюорографии, которую граждане обязаны делать ежегодно, - рассказала главный врач окружного противотуберкулезного диспансера Катерина Кузнецова.

В этом году медучреждения округа получили новое диагностическое оборудование. Для Губкинской городской больницы закупили новый цифровой флюорограф. Его уникальная система управления «одной кнопкой» сама выбирает экспозицию снимка без участия рентгенлаборанта.

В конце прошлого года для окружного противотуберкулезного диспансера был закуплен современный передвижной диагностический комплекс - флюоромобиль. С его помощью медики проводят выездное обследование граждан с туберкулезом в столице округа и Лабытнанги.

В 2021 году ямальские больницы будут дооснащены современной медтехникой. Так, для Пуровского района закупят диагностический комплекс на базе автомобиля высокой проходимости «Камаз».