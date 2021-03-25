Погода на Ямале на 25 марта: местами снег

Погода на Ямале на 25 марта Фото: Ольга Крыльцова

В четверг, 25 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, вечером - снег. Днем -4, ночью -1. Ветер 7-10 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днем -6, ночью -4. Ветер 6-9 м/с.

Надым: переменная облачность, вечером - снег. Днем -6, ночью -4. Ветер 7-10 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -7, ночью -9. Ветер 7-10 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем -6, ночью -7. Ветер 7-9 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем -6, ночью -8. Ветер 5-8 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, вечером - снег. Днем -4, ночью -3. Ветер 5-8 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем -5, ночью -6. Ветер 6-8 м/с.