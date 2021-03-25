Погода на Ямале на 25 марта: местами снег

Погода на Ямале на 25 марта
Фото: Ольга Крыльцова
В четверг, 25 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, вечером - снег. Днем -4, ночью -1. Ветер 7-10 м/с.
Ноябрьск: пасмурно. Днем -6, ночью -4. Ветер 6-9 м/с.
Надым: переменная облачность, вечером - снег. Днем -6, ночью -4. Ветер 7-10 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -7, ночью -9. Ветер 7-10 м/с.
Губкинский: переменная облачность. Днем -6, ночью -7. Ветер 7-9 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность. Днем -6, ночью -8. Ветер 5-8 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность, вечером - снег. Днем -4, ночью -3. Ветер 5-8 м/с.
Муравленко: переменная облачность. Днем -5, ночью -6. Ветер 6-8 м/с.