В Ноябрьске коммунальщикам велели тщательней убирать дворы от снега

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске готовятся к предстоящим паводкам. Немаловажную роль в этом деле играет своевременная уборка снега. В связи с этим управляющим организациям еще раз напомнили о необходимости подготовки к теплым дням.

Во время уборки территорий УК рекомендовано использовать комплексный поход: чистить не только дворы, но и крыши, козырьки балконов и подъездов. Особое внимание стоит уделять тем домам, которые ежегодно оказываются в зоне подтопления.

Как отметил заместитель начальника управления ЖКХ ТЭиС администрации города Сергей Пархомчук, цифры этого года говорят о том, что УК и ТСЖ усилили работу по уборке дворов. Ежедневно в уборке снега участвуют порядка 15 погрузчиков и 20 самосвалов. За зимний период, с ноября 2020 года по март 2021, на полигон вывезено почти 250 тысяч метров кубических осадков, из них 33 тысячи - только за текущей месяц.

Усилена работа и по уборке крыш. Так, из 132 домов выше трех этажей и со скатанными кровлями приведены в порядок 108. Остальные обязательно почистят до конца марта.