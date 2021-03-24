Автопарк ямальской полиции пополнился 37 новыми автомобилями

Фото: УМВД России по ЯНАО

Ямальская полиция обновила автопарк. Всего сотрудникам внутренних дел выдали 37 автомобилей, в их числе не только отечественные машины - УАЗ, «Лада», но и иномарки - «Шкода».

Торжественная церемония вручения ключей прошла в Ноябрьске. Как отметил начальник местного ОМВД Максим Краморев, новый автотранспорт повысит мобильность и оперативность экипажей, что позволит на более качественном уровне обеспечивать безопасность жителей округа.

Так, автопарк ноябрьской полиции пополнился четырьмя новыми машинами. Силовики Нового Уренгоя получили девять автомобилей, Пуровскому району достались семь машин, Губкинскому - четыре, Муравленко - три. Надым, Тазовский и Красноселькуп получили по два автомобиля, а остальные муниципалитеты - по одному.

Весь полученный транспорт оснащен видеорегистраторами, радиостанциями и сигнальной громкоговорящей установкой.