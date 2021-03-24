Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсетях

В Салехарде устраняют потоп по ул. Богдана Кнунянца. По неизвестной причине территория оказалась залита сточными водами.

На происшествие экстренно отреагировал глава города Алексей Титовский, лично выехав на место коммунальной аварии.

- Видел сообщение о затоплении проезда на улице Богдана Кнунянца, выехал на место. В настоящее время специалисты проводят обследование и устанавливают причину, локализован выход стоков на дорогу. Сотрудники «Салехарддорстроя» проводят работу по очистке территории, - написал градоначальник в своих соцсетях.

Что касается местных жителей, то они отреагировали на ситуацию весьма необычно, дав проезду шуточное название - пролив. Также горожане добавили, что из-за потопа было невозможно вызвать такси - водители просто отказывались ехать через такую лужу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Салехарде жилой дом и гараж залило фекальными стоками. По словам местных властей, для решения проблемы понадобится время (подробнее)