Пуровские кочевники получат необходимые товары и инструменты ко Дню оленевода

Фото: администрация Пуровского района

Специалисты Пуровского управления по делам КМНС привезли кочевникам Халясавэя и Муравленко необходимые товары и инструменты: бензопилы и мини-электростанции. Их доставили работникам сельскохозяйственных общин «Еты-Яля» и Сугмутско-Пякутинской, а также пенсионерам и безработным из числа коренных народов.

В конце марта сотрудникам районного управления предстоит еще один выезд - в заполярный Самбург. Рабочую поездку приурочат к празднованию Дня оленевода. Тундровикам доставят мини-электростанции, бензопилы, печи для чума, брезент, сукно и кожа юфть.

Отметим, что обеспечение тундровиков ведется в рамках подпрограммы «Защита прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера ЯНАО, обеспечение их социальных и духовных потребностей».