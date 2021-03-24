«Готова на 57 процентов»: в Новом Уренгое продолжается строительство транспортной развязки

Фото: правительство ЯНАО

В Новом Уренгое продолжается строительство транспортной развязки в районе ПМК-9. Сейчас она готова на 57 процентов. На данный момент рабочие заняты монтажом металлоконструкций пролетного строения, а после займутся монтажом пролетов над железной дорогой.

Развязка позволит разгрузить городские дороги и в перспективе обеспечит бесперебойное движение поездов.

- Мы намерены сдать объект ко Дню города. Для этого необходимо полностью выполнить монтаж металлоконструкции пролетного строения, провести переустройство инженерных сетей и отсыпать съезды, сейчас эти работы выполнены на 65 процентов. Также надо положить асфальт и сделать наружное освещение. Впереди теплый строительный сезон, за который предстоит проделать много работы, - рассказал ведущий инженер производственно-технического отдела АО «Мостострой-11» Владимир Письменный.

Отметим, что сейчас на объекте закончены работы по сооружению семи опор путепровода основного хода и 13 эстакад съездов.

Строительство развязки началось в 2019 году и ведется в соответствии с утвержденным графиком. На объекте работают более 200 человек.