Депутаты Лабытнанги единогласно поддержали объединение с города с поселком Харп

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

Депутаты Лабытнанги единогласно поддержали объединение с поселком Харп. Об этом рассказала глава города Марина Трескова в своих соцсетях.

- Теперь мне предстоит выступить с законодательной инициативой перед депутатами окружного Парламента. Очередное заседание Законодательного Собрания состоится в апреле. Следующий шаг – принятие Закона о преобразовании поселка Харп и города Лабытнанги путем их объединения и организации местного самоуправления, - сообщила градоначальница.

Также она добавила, что жители поселка могут не беспокоиться о своем будущем. С принятием закона лабытнангцы и харповчане вновь станут одной дружной командой, как это было до 2004 года.

- Наша общая задача - развитие территорий. Это строительство жилья, ремонт дорог, благоустройство, предоставление жителям качественных услуг в сфере образования, здравоохранения, спорта и культуры. Будем работать вместе, - отметила Марина Трескова.