Юным салехардцам помогут выбрать подходящий вид спорта Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде реализуется федеральный проект «Стань Чемпионом». Благодаря нему дети в возрасте от 5,5 до 12,5 лет смогут пройти бесплатное тестирование, которое определит подходящий для каждого ребенка вид спорта.

Желающих ждут с 23 марта по 2 апреля по адресу: ул. Республики, 31 (средняя школа №1 имени Героя Советского Союза И.В. Королькова). Там ребят встретят специалисты Центра физической культуры и спорта, а также сотрудники спортшкол, которые займутся определением.

Перед этим нужно записаться на официальном сайте проекта. При себе обязательно иметь паспорт родителя/законного представителя, свидетельство о рождении ребенка и справку о состоянии здоровья.