На Ямале проверили готовность населенных пунктов к предстоящим паводкам

Фото: МЧС России по ЯНАО

На Ямале прошло первое в 2021 году заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Одна из основных тем, которую обсудили участники - подготовка к предстоящим паводкам.

Как рассказал первый заместитель директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Максим Тютюнник, с 12 по 19 марта специалисты побывали в населенных пунктах, наиболее подверженных подтоплению, чтобы оценить ситуацию на месте.

При неблагоприятном развитии в зоне риска могут оказаться Тарко-Сале, поселок Уренгой, села Овгорт и Антипаюта. Учитывая предыдущий опыт, во всех этих населенных пунктах возведены защитные дамбы и поднят уровень береговой линии. Однако все равно остается риск образования ледовых заторов, которые могут вызвать резкое повышение воды в реках.

Специалисты проверили исправность работы системы экстренного оповещения населения, а также оценили наличие сил и средств для ликвидации последствий подтоплений.

Также напоминаем, что на Ямале прошло совещании по подготовке к паводку и пожароопасному сезону в 2021 году под председательством полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.