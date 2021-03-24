Юный тазовчанин, ограбивший людей в отделении банка, получил условный срок Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе вынесли приговор в отношении 17-летнего юноши. Он признан виновным в свершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Происшествие случилось 11 ноября 2020 года. По данным следствия, юноша, находясь в алкогольном опьянении, напал в помещении банка на двух местных жителей. Угрожая ножом, он забрал у потерпевших мобильные телефоны и деньги на общую сумму 35 тысяч рублей.

- В ходе предварительного следствия молодой человек раскаялся в совершенном преступлении и добровольно возместил потерпевшим причиненный ущерб, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

За свой поступок тазовчанин получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев.