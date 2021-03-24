В Новом Уренгое пройдет молодежный форум, посвященный 60-летию полета Юрия Гагарина в космос

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое пройдет Молодежный форум «3.2.1.Поехали!», посвященный 60-летию первого полета человека в космос. Он состоится 27 марта на базе многопрофильного колледжа.

Цель форума - создать условия для профессиональной, творческой и общественной самореализации молодежи.

Также в рамках форума, 26 марта, пройдет ежегодный конкурс «Конвейер проектов». Победители получат деньги на реализацию своих идей.

Наибольшее внимание уделят обучающим мероприятиям. Будут работать модули «Медиа-бум», «Личностный рост» и «Бизнес- траектория». Также запланирована космическая выставка, фестиваль «Футуратон», интеллектуальный баттл между командами студентов и работающей молодежи.

Регистрация на форум проходит на платформе «АИС Росмолодежь». Приглашаются все желающие.