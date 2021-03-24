Число заболевших коронавирусом на Ямале на 24 марта 2021 года увеличилось на 25 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 25 человек, с начала периода - 37 826.

Из общего числа болеющих 140 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 11 из них - в тяжелом состоянии, 2 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 406 человек.

Кроме того, за сутки выявлено 6 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 921 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 19 заражения COVID-19 (за весь период - 31 905): Ноябрьск - 7 (за весь период - 4 268), Новый Уренгой - 5 (за весь период - 6 538), Пуровский район - 3 (за весь период - 3 279), Салехард - 1 (за весь период - 3 431), Муравленко - 1 (за весь период - 2 845), Тазовский район - 1 (за весь период - 1 130), Ямальский район - 1 (за весь период - 891).

За сутки в регионе провели 3 195 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 475 849.

Излечился от коронавируса 31 человек, за весь период - 36 323.

В России на сегодняшний день зарегистрирован 8 861 человек с COVID-19, из них 1 078 (12,2%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 483 471. Выздоровевших - 10 355, за весь период - 4 098 400. Умерших - 401, с начала периода - 96 219.