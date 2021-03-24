Фото: администрация Салехарда

В Салехарде ко Дню Оленевода появятся дополнительные парковочные места. Об этом рассказал заместитель главы города по транспорту и городскому хозяйству Алексей Пекарь.

По его словам, это связано с тем, что на празднике соберется множество людей. Временые стоянки появятся у реки Полябта, спортивно-туристического комплекса «Горка-парк» и в районе школы № 2. Общее количество мест - 400.

Также определена схема движения транспорта с обозначением парковочных мест. Указатели о парковках будут размещены на территории проведения праздника.

Однако добраться до места можно и общественным транспортом. Автобусы №1, №2 и №5 будут курировать по рабочему графику. Общее число автобусов, выведенных на линию в этот день, составит увеличится до 15, это в два раза больше, чем в обычные выходные дни.