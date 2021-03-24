В Пуровском районе приступил к работе общественный совет по архитектуре и градостроительству

Фото: личная страница Антона Колодина в соцсетях

В Тарко-Сале прошло заседание общественного совета по вопросам архитектуры и градостроительства. На нем собрались не только эксперты, но и предпринимателей, депутатов районной Думы и активные представители общественности.

- Обсуждали перспективу деловой застройки Тарко-Сале и реконструкцию зданий в поселениях. Бизнесмены предлажили интересные решения по строительству новых объектов и развитию сферы услуг. Каждый дизайн-проект рассмотрели с учетом разных мнений. Обсуждали все: от архитектуры до цвета. Сошлись в едином мнении, что новые объекты торговли или любых других видов услуг должны быть не просто современными, но с запросом на перспективу, в тоже время они должны вписаться в единую концепцию микрорайона или общественного пространства, - рассказал глава района Антон Колодин.

В итоге было решено создать в совете рабочие группы, которые займутся детальной проработкой всех вопросов. В дальнейшем все проекты строительства или реконструкции будут представлять на общее обсуждение совета.

- Убежден, что такой подход к градостроительной политике позволит создать максимально комфортные и благоприятные условия для пуровчан, - добавил Антон Колодин.