На Ямале осудят группу приезжих мужчин, убивших и расчленивших человека Фото: Ольга Крыльцова

В Пуровском районе завершили расследование уголовное дело в отношении трех мужчин, приехавших в Тарко-Сале на заработки из Югры и Свердловской области. Один из них обвиняется в жестоком убийстве, а два других - в пособничестве.

Происшествие случилось с 27 на 28 августа 2020 года. В ту ночь злоумышленники, находясь в съемной квартире, распивали алкоголь и слушали громкую музыку. Это не понравилось 45-летнему соседу. Зайдя в квартиру, он высказал замечание по поводу шума, однако уже подвыпивший житель Югры воспринял это как личное оскорбление.

- В ходе возникшего конфликта 33-летний обвиняемый решил убить мужчину. Сначала преступник жестоко избил его в прихожей квартиры, а затем с помощью приятелей перенес в комнату, где, используя нож и удушающие приемы, убил потерпевшего, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Далее происходящее напоминало фильм ужасов. Убедившись, что мужчина умер, преступники завернули его тело в ковер и легли спать. Когда наступил утро, 33-летний обвиняемый перенес тело в ванную, где расчленил его и разложил по пакетам. После мужчины вынесли мешки из дома, оставив их в заброшенном здании. Также они спрятали нож, ковер и замыли следы крови в квартире.

На следующий день двое мужчин, которые помогали в убийстве, вернулись обратно в Свердловскую область. Там их задержали сотрудниками полиции по месту проживания. Мужчину, обвиняемого в убийстве, зарестовали в Тарко-Сале.

В ходе предварительного следствия все обвиняемые признали вину в полном объеме. На данный момент уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.