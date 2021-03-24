В Тарко-Сале наказали владельца магазина, который завысил цены на продукты Фото: Вера Зенина

Прокуратура Пуровского района проверила цены на продукты первой необходимости в местных торговых точках. Нарушения нашли в магазине «Гурман» города Тарко-Сале.

- Предельные торговые надбавки на социально значимые товары были завышены от 1,5 до 9 процентов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В итоге на владельца возбудили административное дело по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). По результатам его рассмотрения предпринимателю вынесли предупреждение.

Сейчас цены на данные товары снижены и соответствуют требованиям действующего законодательства.

Напоминаем, что в Салехарде прошли такие же рейды. В итоге были обнаружены несколько нарушений. В одной торговой точке цены на продукты оказались завышены в три раза или на 286 процентов.