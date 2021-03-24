За прошедшую неделю мошенники украли у ямальцев более трех миллионов рублей Фото: Вера Зенина

Несмотря на ежедневные призывы быть бдительными и не совершать операций по просьбам сомнительных лиц, количество преступлений, связанных с кражей денег с банковских карт и электронных средств платежа, не уменьшается.

За прошедшую неделю, с 15 по 22 марта, зарегистрировано 35 подобных преступления, ущерб от которых превысил 3,5 миллиона рублей.

Одним из наиболее распространенных способов обмана остается получение всех данных карты под различными предлогами: блокировка, внесение предоплаты за приобретаемый товар и прочее.

Очередной жертвой мошенников стала жительница Лабытнанги, отдавшая аферистам 750 тысяч рублей. Мошенники, звонившие женщине, представились сотрудниками безопасности различных банков. Далее они убедили северянку сообщить им персональные данные банковских карт, коды и смс, а также перевести 750 тысяч рублей. Все это необходимо якобы для того, чтобы спасти сбережения женщины от преступников, которые пытаются получить к ним доступ.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

Призываем граждан быть бдительными и внимательными, ни при каких обстоятельствах не передавайте данные банковских карт.