На Ямале ввели ограничения по передвижению еще на одном зимнике

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На Ямале продолжают вводить ограничения на передвижение по зимникам. Причина этого - температура воздухе выше -10 градусов.

Напоминаем, что со вчерашнего дня, 23 марта, на трассах Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале может проехать только тот транспорт, вес которого не превышает 3,5 тонн.

С сегодняшнего дня, 24 марта, ограничения коснулись зимника Коротчаево - Красноселькуп.

-Разрешено круглосуточное движение для легковых автомобилей массой до 3,5 тонн. Грузовой полноприводный транспорт массой от 3,5 до 30 тонн может передвигаться с 20:00 до 08:00, - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Напоминаем, что получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04. Кроме того, актуальная информация размещается на интерактивной карте.

Дорожники призывают автомобилистов не нарушать правила и ни в коем случае не выезжать на закрытые трассы - это опасно для жизни. Также необходимо соблюдать правила безопасности: не нарушать скоростной режим, не съезжать с зимней дороги и держать дистанцию.