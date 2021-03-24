«Лобовое столкновение»: в Пуровском районе две фуры не поделили дорогу

Фото: Госавтоинспекция Ямала

На Ямальских дорогах вновь произошло несколько аварии, в которых пострадали люди. Одно из ДТП случилось 23 марта на 52 километре автодороги Коротчаево - Тазовский.

- Около 23:46 водитель машины «Урал» не учел скорость движения, дорожные и метеорологические условия, из-за чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Вольво». В результате ДТП оба водители госпитализированы, - рассказали в окружной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Вторая авария случилась также 23 марта в селе Горки Шурышкарского района.

- Около 13:35 водитель снегохода «Arctic Cat» не уступил дорогу на перекрестке автомобилю «Volksvagen, из-за чего произошло столкновение. Водитель снегохода госпитализирован в медучреждение, - сообщили в ведомстве.

Отметим, что за прошедшие сутки на ямальских дорогах случилась 21 авария, а с начала года - 1 381, в которых 9 человек погибли и 67 получили травмы, в том числе 5 детей.