Активисты ОНФ призвали власти Салехарда устранить протечку на теплотрассе

Фото: ОНФ на Ямале

Жители Салехарда, чьи дома находятся по ул. Игарская, обратились к активистам регионального отделения ОНФ, с просьбой разобраться с поврежденной тепловой трубой. Она находится на повороте в сторону микрорайона «Удача».

Обнаружить протечку удалось благодаря гигантской, с человеческий рост, сосульке. Льдина образовалась из-за поднимающегося вверх пара. Люди запереживали, что тепло не доходит до их домов, к тому же рядом находится детский сад.

- Мы ведь исправно платим каждый месяц за тепло, а оно утекает сквозь пальцы,- пожаловалась жительница Салехарда Ирина.

Активисты тут же выехали на осмотр вышеуказанной территории, где действительно зафиксировали факт повреждения трубы и утечки воды.

- Ранее, в рамках акции «С теплом - труба», мы уже обращали внимание властей на состояние теплотрасс в округе. В целом активисты не выявили серьезных нарушений, но, как мы видим, со временем обшивка на теплотрассах изнашивается. Горожане правы, тепловые трубы не должны быть повреждены. В этот раз мы также напоминаем местным органам власти, что люди в своих квартирах и домах вынуждены платить за теплопотери, «отапливая улицу», - прокомментировал член регионального штаба ОНФ в ЯНАО Иван Новицкий.