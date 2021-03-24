В Надымском районе увеличить число мест, где можно купить ямальские продукты

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсетях

В Надымском районе намерены увеличить количество точек, где можно купить ямальские продукты. Об этом рассказал глава муниципалитета Дмитрий Жаромских в своих соцсетях.

- Для жителей Ямала важно, чтобы еда была не только вкусной, но и свежей, питательной, сытной. К счастью, сегодня каждый из нас имеет возможность выбирать продукты от разных производителей. Но, согласитесь, даже в самые лютые морозы на душе становится теплее, когда читаешь на этикетке: «Сделано на Ямале». А у нас действительно много производителей, в том числе из Надымского района, - написал градоначальник.

И это действительно так, местные предприниматели производят мясо крупного скота (даже яков и буйволов), птицу и рыбу, молочную продукцию и многое другое.

- Со своей стороны мы готовы оказать помощь и поддержку в организации площадок для реализации продукции, в том числе - ярмарок в праздничные дни. Планируем вести работу в этом направлении, объединять усилия, учитывать интересы наших жителей и радовать их качественными продуктами местного производства, - сообщил Дмитрий Жаромских.