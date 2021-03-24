Салехардская организация «Горячие сердца Ямала» получила мешки и контейнеры для хранения вещей

Фото: администрация Салехарда

Салехардская общественная организация «Горячие сердца Ямала» получила 200 мешков и 35 контейнеров для хранения одежды. Напоминаем, что накануне общественники опубликовали пост в социальных сетях, где просили помочь в разрешении данной проблемы.

Помочь вызвались участники проекта «Забота» партии «Единая Россия» и владелец сети магазинов «Центральный».

- Мы с коллегами проекта «Забота» закупили все необходимое и передали в общественную организацию. Помогать важно и нужно, особенно благотворительным организациям, которые не оставят в беде северян, - рассказала координатор проекта Марина Барт.

По словам руководителя «Горячие сердца Ямала» Ольги Харючи, для перевозки вещей ранее покупались мусорные пакеты, но это крайне неудобно, ведь они рвутся и лопаются, а строительные мешки очень удобны. Мы также стараемся создать в новом пункте удобство, чтобы вещи были аккуратно сложены стопочкой или висели на плечиках.

Отметим, что помочь может любой желающий. Для этого достаточно написать личное сообщение в группе организации в соцсети. ВКонтакте.