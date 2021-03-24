В Ноябрьске может появиться «умный микрорайон»

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске прошло расширенное заседание под руководством главы города Алексея Романова. На нем говорилось о высоких технологиях, цифровизации и комплексном проекте «Умный город».

На данный момент Ноябрьск активно развивается в этом направлении. Сегодня в городе успешно работает платформа «Сетевой город. Образование», а также системы: «Ладошки», «Умное ЖКХ» и «Умный транспорт». Разработана система «ЖКХ зима», которая собирает данные о качестве уборки снега. Расширяется и система видеонаблюдения по разным направлениям: сейчас в общественных местах установлено 277 камер, 131 - на многоквартирных домах.

Например, в Ноябрьск-парке внедрены модули аналитики «Безопасная территория». С помощью голосового оповещения система может предупредить ребенка об опасности.

Первый заместитель Андрей Власов отметил, что сейчас необходимо перейти к следующему, более масштабному этапу реализации. Например, создать систему видеонаблюдения в каждом микрорайоне Ноябрьска, предложив выбрать один в качестве пилотного проекта.

- Это более эффективное использование бюджетных средств, а также оперативное решение возникающих проблем на территории города. Мы продолжим обеспечивать безопасное и комфортное проживание в Ноябрьске, - отметил замглавы.