В Салехарде пройдут несколько конкурсов, приуроченных ко Дню оленевода

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжают готовиться ко Дню Оленевода, который состоится 27 марта. Чтобы гуляния прошли еще интересней, организаторы запланировали несколько конкурсов.

Так, самый красочный - конкурс «Национальный костюм», представленный в нескольких номинациях: костюм ненецкого народа, костюм коми-зырян, костюм народа ханты, детский национальный костюм и украшение оленьей упряжки.

Самый звонкий конкурс, а точнее фестиваль - это «Сенгакоця». Он направлен на поддержку и развитие разножанрового художественного творчества национальных культур среди коренных и малочисленных народов Севера. В нем несколько номинаций: «Вокал», «Хореография», «Художественное слово» и «Театрализованное представление».

А самый аппетитный конкурс - «Строганина» - соберет семейные пары, представляющие народы и культуру арктического региона.

Прием заявок ведет ЦКиС «Геолог», расположенный по адресу: ул. Матросова, 31, каб. 83 или по электронной почте mbuk-geolog@yandex.ru. Дополнительная информация по номеру телефона: 8 (34922) 9-93-31.