Погода на Ямале на 24 марта: местами снег

Погода на Ямале на 24 марта Фото: Ольга Крыльцова

В среду, 24 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -8, ночью -12. Ветер 3-4 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -5, ночью -10. Ветер 7-10 м/с.

Надым: переменная облачность, утром - снег. Днем -7, ночью -12. Ветер 5-8 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -5, ночью -14. Ветер 6-10 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -5, ночью -8. Ветер 6-8 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, утром и вечером - снег. Днем -6, ночью -14. Ветер 5-8 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем -8, ночью -10. Ветер 3-4 м/с.

Муравленко: переменная облачность, вечером - снег. Днем -5, ночью -13. Ветер 5-10 м/с.