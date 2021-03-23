Начальником полиции Нового Уренгоя стал стал подполковник Дмитрий Соловьев

Фото: администрация Нового Уренгоя

Начальником отдела МВД России по Новому Уренгою стал подполковник полиции Дмитрий Соловьев.

Свой профессиональный путь он начал в 2003 году в подразделении уголовного розыска Курской области, а в 2008 году был переведен на службу в УВД по Чукотскому АО. В 2014 году Дмитрий Соловьев получил должность начальника отделения полиции № 3 Межмуниципального отдела МВД России «Онгудайский» Республики Алтай. Далее судьба привела его на Ямал. С 2017 по 2021 годы он руководил отделом МВД России по Салехарду.

Отметим, что Дмитрий Соловьев окончил Орловский юридический институт МВД РФ по специальности юриспруденция.