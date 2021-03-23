В Приуральском районе работает передвижной диагностический комплекс

Фото: правительство ЯНАО

В октябре прошлого года в распоряжение врачей Аксарковской районной больницы появился новый диагностический комплекс на базе автомобиля высокой проходимости «КамАЗ». В нем установлены цифровой маммограф, флюорограф и аппарат ультразвуковой диагностики. За это время в нем побывали 3 166 человек.

Сейчас медики отправились в поселок Белоярск для обследования жителей, которые записались на прием.

С покупкой нового диагностического комплекса приуральцы могут пройти необходимые обследования по месту жительства, что особенно актуально для жителей отдаленных поселков: Белоярск, Катравож, Лаборовый и Зеленый Яр. Автомобиль курсирует по населенным пунктам согласно установленному графику.

- Комплекс работает уже шесть месяцев. Благодаря диагностике было заподозрено восемь случаев онкологии, три из них - на ранних стадиях. Это большое подспорье в проведении обследований, особенно для женщин. Нам очень нужен был маммограф, которого ранее не было в районе. Очень удобно, что теперь жителям Аксарки, Белоярска, Харпа и Харсаима не нужно ездить в Салехард, - рассказала и.о. главного врача Аксарковской ЦРБ Галина Андрущак.

Напоминаем, что в 2019 году подобный диагностический комплекс появился в Шурышкарском район. А уже в этом году такая же передвижная лаборатория появится в Пуровском районе.