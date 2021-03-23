Врачи Ноябрьской ЦГБ спасли жизнь младенцу с гематомой головного мозга

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Врачи Новоуренгойской ЦГБ спасли жизнь месячному малышу с гематомой головного мозга. Ребенка доставили бортом санавиации из Муравленко в крайне тяжелом и нестабильном состоянии.

Когда о случившемся узнал заведующий нейрохирургическим отделением Артем Нурматов, он тут же прервал свой отпуск, чтобы провести операцию маленькому пациенту. Также оперировать мальчика помогал врач-нейрохирург Зинат Аннаев.

Прогнозы были крайне неутешительные, при таком диагнозе вероятность неблагоприятных исходов достигает 50 процентов. Врачи, лечившие младенца, говорят, что надеялись на чудо - настолько сложные пациенты поступают крайне редко.

После операции мальчик провел три дня в медикаментозной коме. Эти время было самым сложными и критическими. В борьбу за жизнь ребенка включились реаниматологи и неонатологи. Однако, благодаря тактике лечения, тщательно выверенной Оксаной Амангельдиевой - заведующей отделением патологии новорожденных и недоношенных детей, а также идеально проделанной работе нейрохирургов жизни мальчика больше ничего не угрожает.

- Заболевание уже практически нивелировано. Борьба была не только за жизнь ребенка, но и за ее качество. Благодаря слаженной работе команды, состоящей из неонатологов, нейрохирургов и анестезиологов-реаниматологов, мальчик не просто выжил, но и выздоровел, - с гордостью рассказал главврач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников.

Сейчас малыш чувствует себя отлично. Его переводят в Ноябрьскую ЦГБ для реабилитации.