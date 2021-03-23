Жители Салехарда могут предложить идеи по благоустройству города в рамках проекта «Уютный Ямал»

Фото: администрация Салехарда

Салехардцам пора задуматься, какие идеи по благоустройству города они могут предложить. До старта заявочной кампания в рамках проекта поддержки местных инициатив «Уютный Ямал» осталось чуть больше месяца.

Свои варианты горожане смогут направить через портал «Живем на Севере» и в офисы общественных инициатив проекта: ул. Свердлова, 48 и ул. Республики, 78. Сроки подачи заявок - с 1 мая по 15 июня. Разработанные проекты, набравшие наибольшее количество голосов, реализуют в 2022 году.

- Проекты могут быть самыми разными: благоустройство дворов, ремонт общественных зон, дорог и других объектов, экологические инициативы, предложения по организации праздников, приобретению техники и материалов для общественных нужд, - рассказали в городской администрации.

Обсуждение заявок пройдет с 15 по 31 августа в форме публичного представления с участием горожан, а с 6 по 16 сентября - в форме опроса на информационном ресурсе «Живем на Севере». С 17 по 19 сентября состоится итоговое голосование на территориальных счетных участках.

Отметим, что в этом году в окружной столице начнется реализация инициатив, победивших по итогам голосования в 2020 году: строительство детской площадки и парковки у центра «Горка-парк», создание арт-парка «Таинственный лес» и благоустройство старого кладбища.