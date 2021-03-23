Таркосалинец, до смерти забивший пожилого мужчину, предстанет перед судом Фото: Ольга Крыльцова

В Пуровском районе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, уже имевшего несколько судимостей. Он обвиняется в тяжких преступления, совершенных в отношении 62-летнего мужчины.

Происшествие случилось 5 декабря 2020 года в Тарко-Сале. В тот день 55-летний обвиняемый пришел в гости к своему знакомому, однако тот не открыл ему дверь. Разозлившись, мужчина разбил окно и залез в квартиру. Далее он жестоко избил потерпевшего, а затем совершил в отношении пуровчанина иные действия сексуального характера.

- Потерпевший скончался от сильной кровопотери, вызванной телесными повреждениями, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Также в ведомстве уточнили, что в момент происшествия оба мужчины были пьяны.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, а уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.