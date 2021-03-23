Из-за потепления на Ямале ввели ограничения сразу на нескольких зимниках

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На Ямале ввели ограничения на передвижение сразу по нескольким зимникам. Причина этого - температура воздухе выше -10 градусов. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Речь идет о трассе Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале. Сейчас по данным дорогам может проехать транспорт общей массой до 3,5 тонн.

Напоминаем, что получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04. Кроме того, актуальная информация размещается на интерактивной карте.

Дорожники призывают автомобилистов не нарушать правила и ни в коем случае не выезжать на закрытые трассы - это опасно для жизни. Также необходимо соблюдать правила безопасности: не нарушать скоростной режим, не съезжать с зимней дороги и держать дистанцию.