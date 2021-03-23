Число заболевших коронавирусом на Ямале на 23 марта 2021 года увеличилось на 26 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 26 человек, с начала периода - 37 801.

Из общего числа болеющих 139 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 12 из них - в тяжелом состоянии, 3 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 406 человек.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 65-летней женщины из Салехарда.

Кроме того, за сутки выявлено 2 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 915 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 24 заражения COVID-19 (за весь период - 31 886): Новый Уренгой - 19 (за весь период - 6 533), Ноябрьск - 1 (за весь период - 4 261), Надымский район - 1 (за весь период - 3 376), Пуровский район - 1 (за весь период - 3 276), Муравленко - 1 (за весь период - 2 844), Тазовский район - 1 (за весь период - 1 129).

За сутки в регионе провели 2 546 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 472 654.

Излечились от коронавируса 35 человек, за весь период - 36 292.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 457 человека с COVID-19, из них 945 (11,2%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 474 610. Выздоровевших - 10 860, за весь период - 4 088 045. Умерших - 427, с начала периода - 95 818.