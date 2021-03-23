Ноябрьская полиция задержала молодого самарца, который развел местную жительницу на деньги Фото: Ольга Крыльцова

Ноябрьская полиция задержала 23-летнего жителя Самарской области, который выманил у местной жительницы 4 тысячи рублей в августе 2020 года.

По словам женщины, она нашла в одной из соцсетей объявление о продаже спортивных вещей. Списавшись с продавцом, женщина обговорила условия доставки, а затем перевела на его банковский счет деньги за покупку, однако товар так и не был доставлен.

Оказавшись в отделении, преступник во всем сознался и признал вину. Полученные деньги он потратил на развитие и рекламу своей группы, в которой обманывал людей. Сейчас на парня заведено уголовное дело, он обвиняется по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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