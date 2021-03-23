В ямальских больницах проверят качество услуг, оказываемых пациентам

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В Салехарде прошло первое заседание Общественного совета по независимой оценке качества (НОК) при департаменте здравоохранения. Возглавил его Леонид Куртямов - член ассоциации КМНС «Ямал - потомкам!». Также в состав совета вошли еще четыре человека.

На заседании было решено проверить качество оказания врачебной помощи в медучреждениях по всему региону.

На данный момент департамент здравоохранения совместно с общественным советом по НОК разрабатывает техническое задание, в ближайшее время его выставят на торги. Независимая организация, выигравшая тендер, оценит условия оказания медпомощи населению.

После заключение экспертов предоставят совету и профильному департаменту, которые примут решения по устранению выявленных недостатков.