Фото: администрация Ноябрьска

Ноябрьск присоединится к международной экологической акции «Час Земли-2021», которая пройдет 27 марта. В городе на 60 минут отключат подсветки зданий.

Отметим, что уже шестой год подряд в акции принимают участие более 30 городских предприятий. В общей сложности подсветку отключат на 100 объектах с 20:30 до 21:30. Это позволит сэкономить более 2 000 кВт электроэнергии.

- Задача международной акции - привлечь внимание жителей нашей планеты к проблемам изменения климата, бережному и ответственному отношению к окружающей среде. Еще одна цель акции - напомнить людям о том, что необходимо в разумных количествах потреблять воду, электричество и газ, - отметили в городской администрации.

Всех горожан также призывает присоединиться к Международной акции, выключив электричество на один час.